Ананасы в шампанском: Новогодняя корзина дорожает
За три года новогодний «индекс пермяка» вырос на четверть и в 2016 составил 5347 рублей. Сотрудники и студенты кафедры маркетинга экономического факультета ПГНИУ подсчитали стоимость новогодней продуктовой корзины в Перми. Наибольший рост цен произошел на помидоры (142%), консервированные огурцы (104%) и майонез (65%). Вместе с тем, стоимость ряда продуктов снизилась, например, стали дешевле шоколадные конфеты (-44%). Проведенный студентами кафедры опрос жителей города показал, что пермяки не собираются ставить для себя жестких ограничений по финансовым тратам на празднование Нового года. По мнению экспертов, эти траты не имеют рационального объяснения.
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