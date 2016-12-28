В Прикамье чествовали лучших спортсменов года
Подведение итогов года - естественная процедура всех организаций. Минспорта Пермского края решило совместить приятное с полезным и вручить нашим спортсменам и тренерам документы и знаки о присвоении спортивных званий в торжественной обстановке.
Дзюдоистка Валентина Мальцева получает признание своих спортивных достижений в виде значка Мастера Спорта Международного класса. В этом году её коллега по краевой сборной Ксения Чибисова боролась на Олимпиаде. Трое прикамцев защищали честь страны в командном зачёте на Чемпионате Европы по дзюдо и завоевали серебряные награды. Без медалей не прошёл ни один из турниров Большого Шлема. Пермская школа дзюдо по-прежнему сильна и полна энтузиазма побороться за путёвки следующего старта четырёхлетия - Олимпиады.
Валентина Мальцева, МСМК по дзюдо: "Вообще начинается новый олимпийский цикл, настраиваемся на 4 года. Надо отобраться на Олимпиаду. Нужны медали, нужны рейтинговые очки, чтобы отобраться на Олимпиаду".
Все свои звания уже получили, - шутит наставник ориентировщиков Анвар Нурисманов. Звание мастера- международника за два золотых подиума Чемпионата Европы добилась Мария Кечкина. Сегодня она - лидер сборной команды страны, в которой Прикамье - самый представительный регион.
Кто как не коллеги по цеху могут оценить вложенный в победы труд. Церемонию вручения в краевом минспорта постарались сделать максимально торжественной - в присутствии представителей всех региональных федераций. Всего в этом году документы и знаки о присвоении спортивных званий получили 48 спортсменов и тренеров.
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