Дед Мороз меняет сани на автоэвакуатор

Сотрудники службы автоэвакуации, работающие на Пермскую дирекцию дорожного движения, вышли на работу в костюмах Деда Мороза. Водители удивляются, когда операторы автоэвакуатора, пытающиеся увезти машину на штрафстоянку, вдруг просят прочитать стихотворение.

- Все добрые, все дружелюбные! Попросили снять машину с эвакуатора. Я сказал - стишок расскажите - сниму!

Такие вот простые правила у Деда Мороза-эвакуаторщика. Конечно, по закону, если водитель пришел во время погрузки, машину и так не заберут, но новогоднее настроение никто не отменял.

Автомобилист Юрий спешит рассказать четверостишие: "В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была!" и обещает, что отныне будет парковаться правильно.

За честность и артистизм в канун Нового года сотрудники дорожной дирекции даже не стали выписывать Юрию штраф.

А вот здесь - на улице 25-Октября - ситуация иная. Два автомобиля припаркованы прямо на местах для инвалидов. Этим водителям в канун Нового года придет подарок в виде штрафа в 5 тысяч рублей за неправильную парковку, еще полторы тысячи рублей - за услуги эвакуатора.

Нарядиться в новогодние костюмы решили сотрудники службы эвакуации. Изначально руководство планировало украсить автомобили гирляндами, но сотрудники ДПС их вовремя остановили - дополнительные световые огни запрещены правилами.

Денис Малежнов, директор компании «Службы эвакуации»: "Идея пришла спонтанно, так как мы не можем украсить эвакуаторы гирляндой, хотели быть в тренде, быть на пике, поэтому решили переодеть сотрудников в костюмы Дедов Морозов".

Реакция на такую идею не заставила себя долго ждать - первыми высказались пользователи социальных сетей.

"Они приходят к тем, кто вел себя плохо в этом году".

"Это они подарки собирают, потом дарить будут".

"Вы не видели кто забрал мою машину? - Деды Морозы в сани затащили и увезли".

К слову, работают Деды Морозы супер-быстро. Рекорд по эвакуации автомобиля - 1,5 минуты. Сами эвакуаторщики признаются, что реакция у водителей на их костюмы бывает самой разной.

Николай Мажов, водитель службы эвакуации: "Бывают, конечно, которые могут и нахамить, и нецензурно выразиться, но это редко. В основном полюбовно расходимся!".

Работать в таком одеянии сотрудники службы эвакуации планируют все новогодние праздники и, шутя, советуют водителям разучивать побольше новогодних стишков.