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В Перми началась предновогодняя лихорадка

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в магазине

Магазины бытовой техники заявили о грандиозных распродажах. Эксперты рынка считают, несмотря на самые большие скидки, ритейлеры перед Новым годом сорвут солидный куш, потому что большинство россиян традиционно считают, что подарок должен быть полезным. Наш корреспондент вместе со среднестатистическим покупателем отправился за гаджетами для всей семьи.

- Моментальное фото получается при нажатии кнопки, пользоваться может даже ребенок.

Именно этот фотоаппарат -творческий и яркий подарок - появится под елочкой у сына Евгении. В распоряжении еще немного времени, а значит, удастся приобрести подарки всем остальным членам большой семьи.

Евгения Черных: "В одном месте можно купить подарки и для мужа, и для жены, для сестры, для брата и для детей".

Красивый корпус, многофункциональность. С таким смартфоном мама Евгении сможет и за калориями следить, и фильмы смотреть, и фото внука отправлять. В комплект пойдет специальный браслет, который поможет составить режим дня, и зарядный аккумулятор, чтобы оставаться на связи. Для экстремального хобби мужа - как нельзя кстати экшн-камера Hero 5 - пылевлагозащищенная, можно снимать под водой, в хорошем качестве, ультра HD разрешение, 30 кадров в секунду. Можно снимать над водой, под водой, в воздухе.

Брату - игровые наушники вместе с мышкой, которая, как сказали консультанты, имеет улучшенные параметры отклика, а значит, он сможет без труда ставить новые рекорды в играх. Список подарков выходит внушительный, но за бюджет девушка не переживает.

Иван Гришко, директор магазина «М.Видео»: "До 31 декабря во всех магазинах «М-Видео» действует акция новогодняя распродажа до 50% и новогодняя рассрочка".

Сама Евгения не прочь отправиться в виртуальный тур. Виртуальная реальность теперь доступна каждому. Для этого необходимы специальные очки, смартфон и удобное кресло, чтобы не потеряться в пространстве.

Новый год семья планирует отпраздновать за городом. Заключительный штрих - портативная колонка. С музыкой в новогоднюю ночь Евгения расставаться не собирается. Заряда хватит на 8 часов.

 

 

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 28.12.2016 в 11:02 в рубрике - Новости телеканалов

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