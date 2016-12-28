«Формула успеха»: Большой Рождественский концерт состоится!
Большой рождественский концерт телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха», отмененный из-за объявленного накануне в России траура по погибшим в авиакатастрофе в Сочи, состоится 9 января, - сообщают организаторы. Время начала – 18.00, место прежнее – Пермский театр оперы и балета. Все ранее распространенные приглашения и билеты остаются действительными, - подчеркивают в оргкомитете «Формулы успеха».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Кого позвали на Губернаторскую ёлку
Герои нашего времени: В России отметили День спасателя
ЧП в поселке Ферма: в новом спорткомплексе рухнула крыша
Режим работы поликлиник Прикамья в новогодние праздники
Суррогат: В Перми проверено 690 объектов
27 декабря - День спасателя России
Елена Рыбкина: «Наша цель - здоровье граждан»
Пермь. Вести-Спорт
Поиски окончены: пропавшая после корпоратива девушка найдена мертвой
Дом рядом с мечетью тушили 9 машин
Добавить комментарий: