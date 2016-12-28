«Формула успеха»: Большой Рождественский концерт состоится!

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Формула успеха

Большой рождественский концерт телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха», отмененный из-за объявленного накануне в России траура по погибшим в авиакатастрофе в Сочи, состоится 9 января, - сообщают организаторы. Время начала – 18.00, место прежнее – Пермский театр оперы и балета. Все ранее распространенные приглашения и билеты остаются действительными, - подчеркивают в оргкомитете «Формулы успеха».

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 28.12.2016 в 10:37 в рубрике - Новости телеканалов

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