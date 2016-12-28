Кого позвали на Губернаторскую ёлку

В Перми отгремела главная елка края – губернаторская. 500 детей приехали на нее со всего региона. Приглашения традиционно получили самые талантливые, самые спортивные и самые активные школьники. Весь год они участвовали и побеждали в творческих конкурсах и олимпиадах. Компанию им составили ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и дети беженцев из Украины. В Пермском Театре-Театре детей ждала «Спящая царевна» по сказке Василия Жуковского. Главная идея новогоднего праздника в том, чтобы подарить чудо и веру в то, что желания когда-нибудь обязательно сбудутся. После завершения театрализованной программы каждый ребенок получил новогодний подарок - рюкзак с символикой Пермского края, сладости и интеллектуальную игру.

Ольга Мухина: "Мне казка очень понравилась. Она о девушке, которая мечтала о любви и нашла ее. Эта сказка передала торжественное, новогоднее настроение, что надо загадывать желание, и оно обязательно сбудется".