Герои нашего времени: В России отметили День спасателя

В России отметили День спасателя. Прошедшее в Перми мероприятие показало, что это праздник не столько профессиональный, сколько просто неравнодушных людей и даже детей.

"Первая, вторая лестница на выезд! Улица Закамская, горит частный дом", - дает вводную диспетчер.

Норматив - 1 минута на сборы. Старший караула Алексей Мазеин выезжает первым, в его подчинении 19 человек. Ближайшие сутки они будут ответственны за довольно большой участок Кировского района. Любое возгорание на промышленных объектах и в частном секторе они обязаны потушить в короткое время.

Алексей Мазеин, старший караула: "Численность населения в Кировском районе порядка 126 тысяч. В Кировском районе мы охраняем еще 6 химических предприятий".

В сегодняшнем графике есть несколько свободных от дежурства часов. Боевое снаряжение он переодевает на парадный китель. И принимает первые поздравления в профессиональный праздник.

В зале и те, кому еще не исполнилось 16 лет. Дарья Рожнева, когда загорелся их одноэтажный барак в Еловском районе, не задумываясь, схватила своих маленький братьев и выпрыгнула в окно. Андрей Попов, немного младше, вытащил из воды тонущего человека.

Андрей Попов, учащийся 5 «б» гимназии № 1 г. Соликамск: "Там мужчина выпил, зашел в воду и начал тонуть. Я подплыл сзади и начал толкать его в спину".

В уходящем году в Пермском крае 15 раз объявляли режим чрезвычайной ситуации. И каждый раз человеческих жертв удавалось избежать. Самое тревожное время было весной в половодье. Несколько недель отрезанными от большой земли оставались населенные пункты в Коми-Пермяцком округе, Кишертском, Краснокамском, Пермском районах. В июле и августе - новая напасть. Горели торфяники под Краснокамском, лес в Гайнском и Чусовском районах. Помощь подоспела везде.

Олег Попов, начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Пытались сосчитать количество спасенных материальных ценностей, а их никто не сосчитает. Но сосчитаны тысячи спасенных жизней".

В списке награжденных сегодня больше 30 человек. После небольшой праздничной церемонии начальник управления отправил личный состав по рабочим местам.

Сегодня пожарная техника из теплых гаражей и боксов не выезжала и не использовалась по своему прямому назначению – спасать человеческие жизни. Пиковые нагрузки здесь ожидают к началу января.