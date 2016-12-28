Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости телеканалов

← Режим работы поликлиник Прикамья в новогодние праздники

ЧП в поселке Ферма: в новом спорткомплексе рухнула крыша

Смотреть

рухнула крыша

В поселке Ферма в здании спорткомплекса «Кипр» провалилась крыша. Лишь по счастливой случайности во время ЧП никто не пострадал. Крыша сданного этой осенью комплекса рухнула ночью. Собственную проверку начали в прокуратуре.

С виду не скажешь, что с детским спортивным комплексом что-то не так. Но растяжки и объявления явно намекают - вход закрыт. Присмотревшись, становится ясно - здание повело. Более наглядная картина открывается изнутри - зияющая дыра прямо посередине крыши. Выгнутые железные балки. А в центре зала - трехметровый сугроб.

На сегодняшний день спорткомплекс «Кипр» в поселке Ферма закрыт не только для посетителей, что естественно, но и для рабочих. Об этом свидетельствуют растяжки и объявления. Не исключено, что существует угроза повторного обрушения.

Первое и самое очевидное предположение - кровля обрушилась под тяжестью снега. В этом сейчас разбираются сотрудники прокуратуры.

Василий Костевич, прокурор Пермского района: "Комментировать пока нельзя, потому что нет на руках заключения экспертизы. Но проверку прокуратура уже начала в полном объеме".

проход закрыт

ЧП произошло ночью. Только благодаря этому удалось избежать человеческих жертв. Секции по футболу, баскетболу и каратэ пользуются у местной детворы большой популярностью. Оказалось, что проблемы с крышей были еще задолго до.

Дети: "Всё нормально, мы занимались. Правда, с труб капало".

Новый спортзал был открыт в сентябре этого года. Администрация Двурченсокго сельского поселения приобрела здание у компании ООО «Контакт-Строй» за 18 миллионов рублей. Судя по информации из открытых источников, для строительной фирмы это был первый и, скорее всего, последний госзаказ.

спорткомплекс

Андрей Непогодин, заместитель главы администрации Двуреченского сельского поселения: "Крышу не убирали, потому что у нас есть определенные периоды уборки, это весенний период, чтобы не было схода снега. Здесь необходимости не было".

Как заявили в администрации поселения, по документам застройщика возведение спорткомплекса было выполнено по всем правилам. Если они вновь проведут ремонт, где гарантия, что после него кровля не рухнет?

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 28.12.2016 в 09:20 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Режим работы поликлиник Прикамья в новогодние праздники

Суррогат: В Перми проверено 690 объектов

27 декабря - День спасателя России

Елена Рыбкина: «Наша цель - здоровье граждан»

Пермь. Вести-Спорт

Поиски окончены: пропавшая после корпоратива девушка найдена мертвой

Дом рядом с мечетью тушили 9 машин

В Перми прошло краевое Первенство по вольной борьбе

2 тонны суррогата: В Краснокамске накрыли подпольный цех

Пермские полицейские заговорили на языке жестов


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Режим работы поликлиник Прикамья в новогодние праздники

Обратите внимание

в Перми

ЧП в поселке Ферма: в новом спорткомплексе рухнула крыша

ЧП произошло ночью. Только благодаря этому удалось избежать человеческих жертв.
смотреть читать28.12.2016 в 09:20
Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Режим работы поликлиник Прикамья в новогодние праздники

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о работе поликлиник в праздничные дни.
смотреть читать27.12.2016 в 17:17
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Здоровье

Суррогат: В Перми проверено 690 объектов

Рейды стартовали 22 декабря во всех районах Перми.
смотреть читать27.12.2016 в 16:53
Метки: в Перми, Общество

27 декабря - День спасателя России

26 лет исполняется МЧС России. Этот же день - 27 декабря - день спасателя РФ, профессиональный праздник всех спасателей.
смотреть читать27.12.2016 в 16:12
Метки: в Перми, в России, Общество

Пермь. Вести-Спорт

Смотрите последние спортивные новости региона в программе Вести-Спорт на канале Россия-24.
смотреть читать27.12.2016 в 15:13
Метки: в Перми, Спорт, Общество

в России

27 декабря - День спасателя России

26 лет исполняется МЧС России. Этот же день - 27 декабря - день спасателя РФ, профессиональный праздник всех спасателей.
смотреть читать27.12.2016 в 16:12
Метки: в Перми, в России, Общество

Минсельхоз России пообещал аграриям льготы по кредиту

С 2017 года сельхозпредприятия края будут получать кредиты по льготной ставке в 5%. Такое решение принято Минсельхозом России.
смотреть читать27.12.2016 в 10:35
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика, Власть

В авиакатастрофе в Сочи погибли два пермяка

В авиакатастрофе в Сочи погибли Андрей Кочемасов и Алексей Кривцов. Оба в последнее время жили в Москве и работали в Ансамбле имени Александрова.
смотреть читать27.12.2016 в 09:35
Метки: в Перми, в России, Происшествия

Пермякам покажут фильм о погибшей Елизавете Глинке

Документальный 47-минутный фильм «Доктор Лиза» можно увидеть в 19.30 и 20.30 в киноцентре Премьер.
читать26.12.2016 в 17:50
Метки: в Перми, Общество, Кино, Происшествия, в России

26 декабря объявлен днем траура в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с катастрофой самолета Ту-154.
читать26.12.2016 в 00:31
Метки: в России, Общество, Происшествия
Лента новостей RSS каналы

ЧП в поселке Ферма: в новом спорткомплексе рухнула крышаЧП в поселке Ферма: в новом спорткомплексе рухнула крыша

Жители села Архангельское засолили капусту для монастыряЖители села Архангельское засолили капусту для монастыря

В уральские морозы без валенок не обойтисьВ уральские морозы без валенок не обойтись

Режим работы поликлиник Прикамья в новогодние праздникиРежим работы поликлиник Прикамья в новогодние праздники

Суррогат: В Перми проверено 690 объектовСуррогат: В Перми проверено 690 объектов

В Кудымкаре проверили места продаж пиротехниВ Кудымкаре проверили места продаж пиротехни

27 декабря - День спасателя России27 декабря - День спасателя России

Новогодний калейдоскопНовогодний калейдоскоп

Старты на водеСтарты на воде

Елена Рыбкина: «Наша цель - здоровье граждан»Елена Рыбкина: «Наша цель - здоровье граждан»

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Поиски окончены: пропавшая после корпоратива девушка найдена мертвойПоиски окончены: пропавшая после корпоратива девушка найдена мертвой

Пермяки сдали в утиль около 25 тонн одеждыПермяки сдали в утиль около 25 тонн одежды

Дом рядом с мечетью тушили 9 машинДом рядом с мечетью тушили 9 машин

Новогодний спектакль конкурса «Формула успеха» перенесенНовогодний спектакль конкурса «Формула успеха» перенесен

В Перми прошло краевое Первенство по вольной борьбеВ Перми прошло краевое Первенство по вольной борьбе

В поселке Сёйва завершено строительство школыВ поселке Сёйва завершено строительство школы

Уроки выживания на железной дорогеУроки выживания на железной дороге

2 тонны суррогата: В Краснокамске накрыли подпольный цех2 тонны суррогата: В Краснокамске накрыли подпольный цех

Пермские полицейские заговорили на языке жестовПермские полицейские заговорили на языке жестов

Универ «наскреб по сусекам» недостающие 12 млн на стипендиюУнивер «наскреб по сусекам» недостающие 12 млн на стипендию

Минсельхоз России пообещал аграриям льготы по кредитуМинсельхоз России пообещал аграриям льготы по кредиту

Готовимся к празднику, как к испытаниюГотовимся к празднику, как к испытанию

В авиакатастрофе в Сочи погибли два пермякаВ авиакатастрофе в Сочи погибли два пермяка

В Перми при загадочных обстоятельствах пропала воспитательницаВ Перми при загадочных обстоятельствах пропала воспитательница

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru