ЧП в поселке Ферма: в новом спорткомплексе рухнула крыша

В поселке Ферма в здании спорткомплекса «Кипр» провалилась крыша. Лишь по счастливой случайности во время ЧП никто не пострадал. Крыша сданного этой осенью комплекса рухнула ночью. Собственную проверку начали в прокуратуре.

С виду не скажешь, что с детским спортивным комплексом что-то не так. Но растяжки и объявления явно намекают - вход закрыт. Присмотревшись, становится ясно - здание повело. Более наглядная картина открывается изнутри - зияющая дыра прямо посередине крыши. Выгнутые железные балки. А в центре зала - трехметровый сугроб.

На сегодняшний день спорткомплекс «Кипр» в поселке Ферма закрыт не только для посетителей, что естественно, но и для рабочих. Об этом свидетельствуют растяжки и объявления. Не исключено, что существует угроза повторного обрушения.

Первое и самое очевидное предположение - кровля обрушилась под тяжестью снега. В этом сейчас разбираются сотрудники прокуратуры.

Василий Костевич, прокурор Пермского района: "Комментировать пока нельзя, потому что нет на руках заключения экспертизы. Но проверку прокуратура уже начала в полном объеме".

ЧП произошло ночью. Только благодаря этому удалось избежать человеческих жертв. Секции по футболу, баскетболу и каратэ пользуются у местной детворы большой популярностью. Оказалось, что проблемы с крышей были еще задолго до.

Дети: "Всё нормально, мы занимались. Правда, с труб капало".

Новый спортзал был открыт в сентябре этого года. Администрация Двурченсокго сельского поселения приобрела здание у компании ООО «Контакт-Строй» за 18 миллионов рублей. Судя по информации из открытых источников, для строительной фирмы это был первый и, скорее всего, последний госзаказ.

Андрей Непогодин, заместитель главы администрации Двуреченского сельского поселения: "Крышу не убирали, потому что у нас есть определенные периоды уборки, это весенний период, чтобы не было схода снега. Здесь необходимости не было".

Как заявили в администрации поселения, по документам застройщика возведение спорткомплекса было выполнено по всем правилам. Если они вновь проведут ремонт, где гарантия, что после него кровля не рухнет?