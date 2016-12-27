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← Суррогат: В Перми проверено 690 объектов

Режим работы поликлиник Прикамья в новогодние праздники

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В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о работе поликлиник в праздничные дни. Большую часть каникул поликлиники будут закрыты. 31 декабря 2016 года поликлиники работают по режиму субботы с организацией дежурных приемов. 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января 2017 года поликлиники не работают. 3 и 6 января 2017 года в поликлиниках будет организован дежурный прием.

В ряде амбулаторно-поликлинических учреждений по решению главных врачей организован дежурный прием в течение всей первой новогодней недели: 2, 3, 4, 5 и 6 января. Жители Пермского края могут уточнить график работы поликлиники заранее - по телефону или в самом учреждении на информационном стенде.

Неотложная помощь работает все праздничные дни. Прием вызовов – с 8.00 до 23.00, обслуживание – с 9.00 до 24.00.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Здоровье

Опубликовано: 27.12.2016 в 17:17 в рубрике - Новости телеканалов

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