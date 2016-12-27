Суррогат: В Перми проверено 690 объектов

Итоги совместных рейдов по пресечению торговли суррогатами должны доложить главе Перми. Рейды стартовали 22 декабря во всех районах Перми. Ранее заместитель администрации Перми Виктор Агеев провел совещание с участием руководства районных администраций, УВД г.Перми и краевого управления Роспотребнадзора. В ходе обсуждения было решено создать мобильные группы, в состав которых войдут сотрудники администраций и отделов полиции районов. Также информация будет оперативно предоставляться в управление Роспотребнадзора для принятия соответствующих мер.



Ахсо Арекеева, руководитель управления по развитию потребительского рынка г.Перми: "На сегодня на территории Перми проверено 690 объектов, в 50 выявлены нарушения, изъято 1300 литров алкогольной продукции без акцизных марок, контрафактная продукция. По 171 ФЗ реализация алкогольной продукции запрещена в мелкой розничной сети, составлены административные протоколы по статье реализация алкогольной продукции без лицензии. Постановления будут рассматриваться мировыми судьями, будут накладываться штрафы".