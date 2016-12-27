27 декабря - День спасателя России

26 лет исполняется МЧС России. Этот же день - 27 декабря - день спасателя РФ, профессиональный праздник всех спасателей. Сегодня прошла торжественная церемония награждения регионального этапа Всероссийского фестиваля "Созвездие мужества".

В Пермском крае сегодня больше 6 тысяч человек занимаются обеспечением безопасности во время чрезвычайных ситуаций, как на воде, так и на суше. В Прикамье спасатели работают и служат в Пермской краевой службе, муниципальных службах спасения, разных видах пожарной охраны, нештатных и общественных спасательных организациях и МЧС.

Главный показатель работы в 2016 году - это снижение смертности в результате чрезвычайных ситуаций. В 15 случаях за прошедший год - это и лесные пожары, и наводнения, и заморозки - ни одного погибшего.