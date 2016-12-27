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27 декабря - День спасателя России →

Елена Рыбкина: «Наша цель - здоровье граждан»

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гость

Опасным может оказаться не только алкоголь, но и воздух в квартире. Гость студии - Елена Рыбкина, заведующая отделом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в Пермском крае.

Метки: в Пермском крае, Общество, Здоровье

Опубликовано: 27.12.2016 в 15:25 в рубрике - Новости телеканалов

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