Елена Рыбкина: «Наша цель - здоровье граждан»
Опасным может оказаться не только алкоголь, но и воздух в квартире. Гость студии - Елена Рыбкина, заведующая отделом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в Пермском крае.
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Опасным может оказаться не только алкоголь, но и воздух в квартире. Гость студии - Елена Рыбкина, заведующая отделом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в Пермском крае.
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Документальный 47-минутный фильм «Доктор Лиза» можно увидеть в 19.30 и 20.30 в киноцентре Премьер.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с катастрофой самолета Ту-154.
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Елена Рыбкина: «Наша цель - здоровье граждан»
Поиски окончены: пропавшая после корпоратива девушка найдена мертвой
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Поиски окончены: пропавшая после корпоратива девушка найдена мертвой
Дом рядом с мечетью тушили 9 машин
В Перми прошло краевое Первенство по вольной борьбе
2 тонны суррогата: В Краснокамске накрыли подпольный цех
Пермские полицейские заговорили на языке жестов
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