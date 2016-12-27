В Перми прошло краевое Первенство по вольной борьбе

В Перми на базе детской юношеской спортивной школы "Ермак" прошло краевое Первенство по вольной борьбе. Участие в соревнованиях приняли юноши от 12 до 16 лет. За медали боролись более ста человек из разных территорий региона.

Упорные схватки и зрелищные поединки - сильнейшие юные борцы Прикамья сошлись на ковре. Между собой соревновались спортсмены из Перми, Барды, Полазны, Добрянки, Березников , Губахи и других городов.

Никита Ворков вольной борьбой занимается восемь лет. В копилке спортсмена более пятидесяти медалей различного достоинства. Вот и на краевом первенстве юноше не составило труда стать призером. Помогли регулярные тренировки, уверенность в себе и своих силах.

Никита Ворков, участник соревнований (г.Пермь): "Все соперники сильные, с кем-то легче, с кем-то тяжелее, этого соперника я победил за один период со счетом 10:0".

Краевое Первенство по вольной борьбе в преддверии Нового года в Перми проводится регулярно.

Иван Артюшкин, председатель Пермской городской федерации вольной борьбы, мастер спорта России, организатор соревнований: "Соревнования проводятся уже много лет на приз Нового года. В этом году рекордное количество участников, более 120 участников мы насчитали, прибавились отделения вольной борьбы в городе Губахе и в Соликамске".



Вольной борьбе в Пермском крае уже больше пятидесяти лет. Этот вид спорта стал развиваться благодаря выпускникам института имени Лесгафта - Владимиру Горюнову и Вячеславу Смазнову. Именно они в 1962 году создали первые секции нового вида борьбы. Затем в Пермь приехали борцы из Осетии - Константин Калагов и Лев Гергаулов. Интерес к борьбе с каждым годом возрастал.

Михаил Аминов, исполнительный директор федерации вольной борьбы Пермского края, Вице - президент федерации спортивной борьбы Пермского края: "Борец вольного стиля может пользоваться всеми частями тела без одежды. Видите, они тренируются в спец борцовских трико, что не позволяет хвататься, как в самбо и в дзюдо - есть больше возможностей и шансов провести какой -то прием. У нас нет удушающих и болевых приемов".

А потому вольная борьба активно набирает популярность и среди девушек. На сегодняшний день секции есть в тринадцати муниципальных районах Пермского края, из них только семь в Перми. Тренировки везде абсолютно бесплатны. Попробовать свои силы в этом виде единоборства может любой желающий старше одиннадцати лет. Ну, а Никита Ворков в ближайшем будущем начнет готовиться к новым соревнованиям - Первенству Приволжского федерального округа.