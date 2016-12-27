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2 тонны суррогата: В Краснокамске накрыли подпольный цех
Пермские полицейские сообщили о ликвидации очередного подпольного завода по производству контрафактного алкоголя. И вновь внушительные размахи – изъято более тонны спирта, 800 литров готового зелья, разлитого в бутылки с этикетками самых известных марок. Все это могло оказаться на праздничных столах жителей Прикамья. В цехе, устроенном преступниками в Краснокамске, было все для изготовления подделок – акцизные марки, бутылки, упаковка, пищевые добавки и колеры. Из спирта сомнительного качества здесь даже умудрялись подделывать коньяк.
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