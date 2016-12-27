2 тонны суррогата: В Краснокамске накрыли подпольный цех

Универ «наскреб по сусекам» недостающие 12 млн на стипендию Отличников все больше, и денег из бюджета на стипендию не хватает. Но ректор ПГНИУ Игорь Макарихин успокоил своих студентов и пообещал, что сокращения стипендиального фонда не будет.