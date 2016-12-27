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Пермские полицейские заговорили на языке жестов

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жесты

267 пермских полицейских заговорили на языке жестов. Специальные курсы в обязательном порядке должны будут пройти сотрудники так называемых наружных служб - это дежурная часть, уголовный розыск, участковые, патрульно-постовая служба и инспекторы ГИБДД.

Внутренний приказ о проведении специализированных курсов русского жестового языка в ГУВД по Пермскому краю издан в соответствии с общероссийской программой «Доступная среда». После обучения стражи порядка могут при помощи жестов объясняться на самые разные темы - начиная от бытовой лексики и заканчивая юридической и профессиональной терминологией. В следующем году курсы должны пройти еще порядка трехсот полицейских.

жесты

Ирина Васильева, преподаватель ЦПП ГУ МВД России по Пермскому краю: "Мы изучаем жесты как обычный иностранный язык, то есть выдаем лексику. Начиная от бытовой лексики и заканчиваем профессиональной лексикой, юридическую терминологию. Конечно же, объем очень большой. За весь период обучения мы изучаем примерно тысячу жестов".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.12.2016 в 11:26 в рубрике - Новости телеканалов

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