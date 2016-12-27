Универ «наскреб по сусекам» недостающие 12 млн на стипендию

Ректор Пермского классического университета Игорь Макарихин успокоил своих студентов и пообещал, что сокращения стипендиального фонда не будет. Дело в том, что в конце года выяснилось, что количество хорошистов и отличников, а только они получают стипендию, так выросло, что денег, выделяемых бюджетом, на всех не хватает. Где отыскали недостающие средства, а главное, почему растет успеваемость?

Дмитрий Антонов сдал все экзамены, да еще и автоматом! Для студента 4 курса химического факультета пятерки в зачетке вопрос принципиальный - за свои успехи в учебе и научной работе юноша получает повышенную стипендию, да еще и не одну!

Дмитрий Антонов, студент химического факультета ПГНИУ: "Для второго, третьего и четвертого курса это 10 тысяч, а выше там около 12".

Прежняя модель, при которой в учебном году было 2 семестра, 2 сессии, зимние и летние каникулы, ушла в прошлое. Впрочем, как и понятие “сессия”. Сейчас в ПГНИУ после окончания изучения дисциплины студенты сдают зачет или экзамен, а закончив триместр, уходят на каникулы. В университете говорят, что такие изменения сразу отразились на успеваемости студентов - в лучшую сторону, разумеется.

Так, за девять месяцев 2016 года количество выплат стипендий в классическом университете выросло на 35%. К началу октября ПГНИУ перечислил студентам свыше 155 млн. рублей, что на 53 млн. рублей больше, чем за тот же период прошлого года. Самое значительное увеличение коснулась академической стипендии - если в прошлом году ее получили 13 609 студентов, то в этом году уже 19 744.

Стоит сказать, что установленный размер стипендий в университете почти в 2 раза больше норматива. Перед ректоратом стоял выбор: либо уменьшать выплаты, либо искать дополнительные источники финансирования. Ведь не секрет, что Стипендиальный фонд формируется Министерством образования и науки России по заявке вуза один раз в год. Увеличить его в середине учебного процесса просто невозможно.

Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ: "Мы поскребли по сусекам, и нашли недостающие 12 миллионов из внебюджетных средств, связанных с нашей научной деятельностью, с нашей хоздоговорной деятельностью и так далее".

В год 100-летия Пермского классического университета здесь появилась новая стипендиальная программа - фонда целевого капитала. Выплачивается такая стипендия один раз и составляет 10 тысяч рублей. Кстати, в уходящем году ее уже получили 12 студентов - каждый представитель одного из факультетов университета.