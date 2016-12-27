Готовимся к празднику, как к испытанию

В МЧС обратились к пермякам с напоминанием о необходимости соблюдать во время празднования Нового года элементарные нормы безопасности: фейерверки – только на открытых площадках и строго вверх, огни на елке – только под присмотром. Что бывает, если забыть об этом?

Ролик, как горит главный символ Нового года, посмотрели уже более 300 тысяч раз. Зрелище завораживающее. Вот уж действительно, раз, два, три... кроткое замыкание и помещение охвачено огнем.

Вторая часть видео менее впечатляющая. Дерево ежедневно опрыскивали обычной водой. Результат эксперимента национальной ассоциации противопожарной защиты очевиден - в левой комнате повреждения минимальные, чего не скажешь про правую.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, МЧС провело специальную пресс-конференцию "Безопасное проведение новогодних праздников". Правила простые и из года в год не меняются, статистика, правда, от этого лучше не становится.

Александр Иванов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Всего за новогодние праздники в прошлом году у нас произошло 50 пожаров, 10 человек погибли".

Пиротехника тоже может стать причиной трагедии. По словам сотрудников чрезвычайного ведомства, даже сертифицированный фейерверк хоть раз да выстрелит не туда.

Последствия таких развлечений бывают куда серьезнее. В январе 2014 желание что-нибудь взорвать чуть не стоило жизни человека. В честь Нового года сигнальную ракету запустили прямо с балкона. С траекторией не угадали. Снаряд угодил в соседское окно напротив, пробил стеклопакет и попал в бедро девушке. Всё произошло под бой курантов.

Детям зимние забавы особенно по душе. Много ли для счастья надо? Горка да ледянки. Здесь главное присматривать за малышами.

Людмила Соловьева: "Сначала идешь на горку и объясняешь, что делать, то что забираться нужно про ступенькам, а не по горке".

Взрослым людям, особенно под градусом, объяснить, что можно, а что нельзя на ледяной горке уже сложнее. Останавливает в таком случае только травмпункт.

Константин Белов, главный врач ООО «Первый травмпункт»: "Если люди едут на ногах и падают, опираются на руки – переломы предплечья, если едут на санках, опираются ногами – это травмы, переломы, ушибы голени, голеностопных суставов".

В МЧС отмечают, что запретить людям отмечать Новый год, как они привыкли, не могут. В ведомстве надеются на сознательность и рекомендуют соблюдать в любом деле элементарные правила безопасности.

Несмотря на то, что силы и средства оперативных служб региона в период новогодних и рождественских праздников будут функционировать в режиме повышенной готовности, в первую очередь безопасность будет зависеть от бдительности самих граждан.