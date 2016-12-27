В авиакатастрофе в Сочи погибли два пермяка

В связи с трауром по погибшим в авиакатастрофе в Сочи в эфире телеканала "Россия" были отменены все развлекательные передачи. В Перми в день траура не состоялись несколько мероприятий. Так, в семь часов вечера в краевой филармонии должен был начаться концерт Петербургского ансамбля мелодических ударных инструментов «МarimbaMix», а в Доме народного творчества «Губерния» из-за траура перенесли все детские новогодние представления. «Дедушкины сказки» покажут 28 декабря в 11.00 и 13.30. Также в Театре оперы и балета перенесен традиционный новогодний концерт телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха». Новую дату сообщат 27 декабря. Как сообщили организаторы, пригласительные билеты остаются в силе.

Также стало известно, что в авиакатастрофе в Сочи погибли и два пермяка. Это Андрей Кочемасов и Алексей Кривцов. Оба в последнее время жили в Москве и работали в Ансамбле имени Александрова.