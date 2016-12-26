Новый виток противостояния в Мозырьском переулке в Перми. Здесь пытаются выселить жильцов, законно купивших квартиры в незаконно построенном доме. Все суды люди уже проиграли, но выселения не произошло. Опять же суд приостановил действие исполнительного листа.

Последнее время трёхэтажка в Мозырьском переулке живет, как на бочке с порохом. И неспроста - ведь есть судебное решение о сносе дома.

Владимир Катков: "Я приобрел квартиру в 2011 году, то есть вот ремонт, всё нормально, продали старую квартиру, добавили, заняли".

И вот, новый поворот в деле - очередное решение суда: приостановить исполнительное производство, пока полностью не будет освобождён дом от граждан и их имущества. Речь идёт о тех, кто не прописан - это Константин, жена Владимира и выселить их никто не может, нет такого решения.

Константин Горбунов: "Как нам говорит юрист, не имеют права силой нас выводить, принудительно, не принудительно. Остальные жители по родственникам, по знакомым разъехались, со стороны наблюдают, а мы вот две квартиры остались".

Всего в доме 15 квартир, заселиться люди успели в восемь, а потом оказалось, что дом построен незаконно. Участок предназначался под индивидуальное строительство, по сути под коттедж, однако появилась трёхэтажка, где застройщик, который сейчас сидит в тюрьме за мошенничество, активно продавал жилплощадь.

Четыре стены и крыша, неплохие квартиры, но всё не так просто, если дело всё-таки дойдёт до сноса, это будет первый случай для Перми, но не первым для России, примеры есть в разных регионах.

Перспективы у пермяков не самые радужные, говорят независимые эксперты - есть решение суда и по сути оно должно быть выполнено. С другой стороны, должно быть персональное решение по каждому проживающему, а до этого выставить на улицу их не могут, но бесконечно подселять новых людей тоже не получится, считает юрист.

Станислав Шестаков, юрист: "Думаю это всё-таки малореально, с учётом вступившего в законную силу решения. Позиция Верховного суда однозначна, если назначение объекта не соответствует, то есть самовольная постройка, - узаконить невозможно".

Однако те, кто остаётся в доме, чемоданы паковать не намерены. Константин живёт один, у Владимира семья - ещё четыре человека, ехать по сути им некуда. В общежитие никто перебираться не хочет. Так что пока готовятся отстаивать и дальше своё право остаться здесь жить. И встретить Новый Год, праздник никто не отменял.