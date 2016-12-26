Новогодний стол: Как задобрить Огненного Петуха?

Наступающий 2017 год - по восточному календарю год Огненного петуха. Так что многие будут встречать Новый год без привычной курицы и куриных яиц. Изменения в меню вносят и в ресторанах. Тем, кто хочет готовить дома сам, повара готовы дать несколько советов.

Шеф-повар Илья Малыгин готовит ингредиенты для новогоднего салата. Медовая тыква добавит блюду яркости и сладкую нотку, руккола придаст свежести, а завершит картину основной продут - мясо.

Константин Плотников, владелец ресторана: "Петуха мы готовить не будем, не будем обижать эту добрую птичку, приготовим из других ингредиентов, например, из индейки, говядины, кролика".

Как выходец из деревни, Петух привык к простой пище, а потому выдумывать изысканные рецепты , маринуя грушу в вине 1812 года и начиняя ее креветками, не стоит - уверен ресторатор Константин. Но это вовсе не значит, что удастся отстреляться дежурными "Шубой" и "Оливье", без них, конечно, никуда, но лучше приготовить блюдо, в котором нет экзотических составляющих, однако, обычные и привычные всем ингредиенты предстанут в необычном свете.

Еще одна альтернатива курицы - рыба и морепродукты. Действительно, красная икра - одно из главных украшений праздничного стола, вот только как ее подать - рецептов у домохозяек целое множество - Марина, к примеру, делает рулеты.

Марина Черныш: "Рыба на Новогоднем столе обязательно должна быть, это не только красивыо сервированный стол благодаря различным цветовым палитрам рыбы, но это еще и полезно - много витаминов".

Красиво и полезно - это конечно важно, но вот сколько это стоит. Накануне Росстат опубликовал цены на самые популярные новогодние салаты. Так, оливье за год подорожал на 6 рублей - в основном из-за цены на консервированный зеленый горощек и майонез. Индекс не менее популярного салата - сельдь под шубой - также увеличился - почти на 10 рублей - подорожал главный ингредиент - рыба.

Еще одно подходящее угощение на Новый год - карамель на палочке в виде петушка. Причем не обязательно класть их на праздничный стол, можно повесить на елку. И главное - цена на такую сладость всегда демократична - в среднем от 10 до 20 рублей.