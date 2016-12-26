Как вернуть интерес к чтению?

За последние 10 лет интерес к чтению упал почти на треть, количество библиотек в России сократилось на 15 процентов. Как вернуть интерес современного человека к чтению? Сегодня это главный вопрос отрасли. Первыми вызов времени приняли библиотеки Пермского края. Как они привлекают своего читателя?

"Библионочь" - ежегодное масштабное событие в поддержку чтения. С шести часов вечера и до полуночи библиотеки по всей стране открывают свои двери для посетителей сверх обычного времени работы. Впервые акция была инициирована в 2012 году и уже через два года ее поддержало более двух тысяч площадок по всей стране. Каждый год "Библионочь" приурочена ко всемирному дню книги и авторского права, а в этом еще и к Году отечественного кино.

Маргарита Урих, директор Пермской краевой библиотеки им. Л.И.Кузьмина: "Каждый для себя выбирает разную форму совершенно , та которая ему интересна. В связи с этим мы пытаемся привлечь своих читателей, показать что-то интересное, экстравагантное".

Такие необычные способы привлечения читателей сейчас не редкость. Современные библиотеки - это не только место, где можно найти нужную и интересную литературу.

Игорь Гладнев, министр культуры Пермского края: "Это институция, которая формирует образовательную и духовную среду. И классика, и современность, и новые формы работы, и инициативы, которые связаны с работниками библиотеки, это все комплекс мероприятий. Комплекс, благодаря которому сегодня библиотека становится любимым местом".

В 2016 году на конкурс по развитию библиотечного дела, который ежегодно проводит министерство культуры, поступило 104 заявки от 54 учреждений. Среди победителей библиотеки края - "Централизованная библиотечная система г. Кунгура", "Лысьвенская библиотечная система", "Библиотека Юго-Камского сельского поселения" и "Межпоселенческая районная библиотека" Сивинского района.

Анна Гилева, методист Центральной детской библиотеки: "Читать сейчас модно и интересно. Самое главное, чтобы люди начали это делать. И неважно, с чего они начнут. Если они начнут читать детективы - это тоже хорошо. Потому что детектив не дочитать до конца просто невозможно".

2016 год для "Горьковки" юбилейный. За 180 лет активной работы Пермская государственная краевая библиотека стала неотъемлемой частью общественной и культурной жизни города Перми и Пермского края. Сегодня это крупнейший интеллектуальный центр Прикамья.

Елена Сеземина, директор библиотеки им. Горького: "Горьковская библиотека не только сейчас, но и в течение 180 лет играла большую роль для всех жителей нашего края, потому что библиотеки и образование - они не отделимы друг от друга".

На традиционном летнем фестивале "Книжная площадь" во всероссийский день библиотек перед Горьковкой появился новый арт-объект - литературные скамейки с QR-кодами для скачивания электронных книг. Мобильная библиотека под открытыми небом в виде раскрытых книг-скамеек позволяет владельцам смартфонов и планшетов буквально в один клик и совершенно бесплатно скачать электронные книги. На данный момент их представлено более 150, на русском и на английском языках.

Инновационные технологии и огромное колличество мероприятий ежегодно предлагает детская библиотека имени Кузьмина. Это и встречи с писателями и иллюстраторами, и музыкальные концерты и творческие мастер классы. В 2016 году юным читателям показывали советские диафильмы. А в соседней комнате мальчишки и девчонки узнавали, как создаются мультфильмы и даже попробовали сами их озвучить. Кроме того, в детской библиотеке дети могли освоить азы актерского мастерства, пройти кинопробы и создать новый образ любого книжного киногероя.

В библиотеках Прикамья постоянно проводятся выставки, презентации, конкурсы, концерты и мастер-классы. Эти и другие мероприятий по развитию библиотечного дела в Пермском крае способствуют совершенствованию материально-технической базы учреждений, внедрению инновационных методик, рождению новшеств, апробированию опыта лучших библиотек края.