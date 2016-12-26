Перед Новым годом растут цены на такси

Из-за морозов и корпоративов пермские таксисты не успевают перевозить всех желающих. Вызвать автомобиль утром становится все сложнее, а некоторые первозчики подняли цены на услуги на 30%. Всему причиной стали морозы и новогодние корпоративы. Горожане отказываются от общественного транспорта в пользу таксопарка, заказов стало в 2 раза больше, а в часы-пик и в 3 раза. Возможно, цены на такси к Новому году поднимутся еще выше.