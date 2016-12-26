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Новогодний стол: Как задобрить Огненного Петуха? →

Чужих детей не бывает

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подарки

Благотворительную акцию, девиз которой "Чужих детей не бывает", в Пермском  театре  юного зрителя проводят уже девятый год подряд.  Подарить праздник детям  из детского дома просто. Можете купить билет в кассе театра, по которому ребенок займет место в зрительном зале.  А также можно принести конфеты, игрушки, диски, книги, игры, канцелярские принадлежности в театр. Подарки можно приносить в театр юного зрителя  24, 25, 26 и 27 декабря с 17 до 20 часов. На новогоднем представлении собранные пермяками подарки ребятам вручит Дед Мороз.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 26.12.2016 в 16:15 в рубрике - Новости телеканалов

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← Как вернуть интерес к чтению?

Новогодний стол: Как задобрить Огненного Петуха? →

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