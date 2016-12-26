Чужих детей не бывает
Благотворительную акцию, девиз которой "Чужих детей не бывает", в Пермском театре юного зрителя проводят уже девятый год подряд. Подарить праздник детям из детского дома просто. Можете купить билет в кассе театра, по которому ребенок займет место в зрительном зале. А также можно принести конфеты, игрушки, диски, книги, игры, канцелярские принадлежности в театр. Подарки можно приносить в театр юного зрителя 24, 25, 26 и 27 декабря с 17 до 20 часов. На новогоднем представлении собранные пермяками подарки ребятам вручит Дед Мороз.
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