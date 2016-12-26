В Перми в этом году родились Епифаны, Гордеи и Франчески

В Перми в этом году рождались Епифаны, Аланы и Франчески. Управление ЗАГС администрации Перми подвело предварительные итоги за 11 месяцев 2016 года. С января по ноябрь в Перми появились на свет 16 664 ребенка, из них 8 579 мальчиков и 8 085 девочек, появились 202 двойни и шесть троен. Девочек часто называют Аннами, Дарьями, Алисами, Викториями, а мальчиков Михаилами, Александрами, Даниилами. Но некоторые родители дают новорожденным редкие имена, такие как Эрнест, Гордей, Епифан, Юлианна, Алана и Франческа.