В новогодние праздники ожидается всплеск заболеваемости ОРВИ
В новогодние праздники в Пермском крае ожидается резкий подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, предупреждают в Роспотребнадзоре. Виной всему могут стать массовые мероприятия, проводимые в школах и культурных учреждениях, поэтому сотрудники ведомства предупреждают родителей - ни в коем случае при намеке у ребенка на болезнь не отправлять его в организованный коллектив, школу, детский сад, кино, елку. При болезни важно соблюдать постельный режим, так как увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую и имунную системы, самолечение недопустимо, можно получить осложнения Только врач может назначить лечение и поставить диагноз.
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