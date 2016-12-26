«Зимний вернисаж» посвятили Космосу

Скульпторы из 14 стран покажут в Перми, как они видят Космос. Этой зимой в Перми вновь пройдет Кубок по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж". В конкурсе примут участие 40 лучших мастеров снежной и ледовой скульптуры. За главный приз поборются скульпторы из России, Германии, Франции, Словении, Китая, Италии, Мексики, Таиланда, Турции, Норвегии, Латвии, Малайзии, Канады и Беларуси. У мастеров будет всего пять дней, чтобы превратить огромные кубы снега и льда в скульптурные композиции. Увидеть работу скульпторов своими глазами смогут все жители и гости Перми в ледовом городке на эспланаде. Всего в рамках Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» будут созданы два десятка работ, которые останутся в ледовом городке до весны.

На сегодняшний день Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» является самым статусным международным конкурсом в области искусства снежной и ледовой скульптуры в России и единственным в стране, проводимым при официальной поддержке министерства культуры РФ.