В Перми прошел турнир памяти Василия Соломина. Один из последних стартов этого года. Соревнования проходили три дня и завершились 25 декабря.

Дима - один из тех, кто расширяет географию турнира памяти Василия Соломина. В Пермь 14-летний боксёр приехал из Нижегородского Дзержинска. Впрочем, несмотря на волнение, одержал победу.

Дмитрий Наимов (г.Дзержинск): "Да, было страшно. Мондраж чуть-чуть. Тренеры сказали - надо ехать в Пермь. Хороший турнир".

"А про Соломина знаешь - насколько это для тебя уважаемый человек?", - спросили у юного боксера.

Дмитрий Наимов (г.Дзержинск): "Нет, не знаю".

Наверное поэтому перед началом турнира теперь подробно рассказывают спортсменам о первом советском чемпионе мира. К слову, имя Василия Соломина носит клуб бокса, в котором ежегодно проводят эти соревнования. Турнир проводится для ребят от 7 до 17 лет и имеет класс Б, здесь вполне реально получить звание кандидата в мастера спорта. Для многих участников это первые серьёзные старты вне своей спортивной школы.

Геннадий Дылдин, заслуженный тренер РСФСР: "Большей частью это психологическая ступень. Все тренеры определяют в спортсмене, на что он способен, это играет большую роль в определении психологии спортсмена".

Турнир памяти Василия Соломина - один из последних стартов этого года. Потому в федерации бокса подводят итоги: главные достижения 2016 - серебро Константина Богомазова и бронза Кристины Жунёвой на чемпионате России. На 2017 возлагают большие надежды. Год обещает быть более интересным и для зрителей.

Пётр Павлов, президент федерации бокса Пермского края: "Я думаю, что мы возьмём в Пермь проведение одного из этапов Кубка Мира WSB. И наверное в 2017 году мы это мероприятие повторим".

Организаторы соревнований рассчитывают не только на бескомпромиссную борьбу, но и на то, что юные боксёры будут знать, чьей памяти уже 12 лет посвящают этот турнир.