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На счета сети супермаркетов «Виват» наложен арест

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виват

Пермский Арбитражный суд наложил арест на счета сети супермаркетов "Виват". Поставщик ТД  "Фуд Трэйд" потребовал с ООО "Виват-Трейд" вернуть долги.  Владелец компании Вадим Юсупов заявил, что подписаны  мировые соглашения.  В сеть входят около 300 супермаркетов "Виват" в Прикамье и Екатеринбурге. Несколько из них уже было решено закрыть по данным картотеки Арбитражного суда. Помимо заявлений ТД  "Фуд Трэйд" к ООО "Виват-Трейд" подано около 30 исков  на общую сумму около 170 млн. рублей.  По нескольким из них уже вынесены решения о взыскании с ритейлера  задолженности. Некоторые магазины закрыты в связи с подписанием мировых соглашений и графика платежей.

Метки: в Перми, Общество, Экономика

Опубликовано: 26.12.2016 в 10:55 в рубрике - Новости телеканалов

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← В Сеть попало видео драки водителя с инспектором ДПС

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