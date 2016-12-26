На счета сети супермаркетов «Виват» наложен арест

Пермский Арбитражный суд наложил арест на счета сети супермаркетов "Виват". Поставщик ТД "Фуд Трэйд" потребовал с ООО "Виват-Трейд" вернуть долги. Владелец компании Вадим Юсупов заявил, что подписаны мировые соглашения. В сеть входят около 300 супермаркетов "Виват" в Прикамье и Екатеринбурге. Несколько из них уже было решено закрыть по данным картотеки Арбитражного суда. Помимо заявлений ТД "Фуд Трэйд" к ООО "Виват-Трейд" подано около 30 исков на общую сумму около 170 млн. рублей. По нескольким из них уже вынесены решения о взыскании с ритейлера задолженности. Некоторые магазины закрыты в связи с подписанием мировых соглашений и графика платежей.