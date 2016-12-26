В Сеть попало видео драки водителя с инспектором ДПС





В Перми буйный водитель напал на инспектора ДПС. Видео появилось в сети благодаря одному из очевидцев инцидента. На перекрестке Куйбышева-Чкалова вазовская классика врезалась в сугроб, перегородив трамвайные пути. Неизвестно, что произошло между водителем и прибывшим на место нарядом ДПС, но мужчина неожиданно набросился на инспектора с кулаками. Полицейский нанес ответный удар. На помощь стражу порядка пришел его коллега. Буйного скрутили и увезли в отдел.