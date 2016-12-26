Сумасшедший дрифт закончился арестом

Засветились в Сети и получили штраф. Полицейские установили личности водителей, нарушивших ПДД в Кунгурском районе. В Интернете появилась видеозапись, на которой два автомобиля устроили дрифт, двигаясь по автодороге Калининского сельского поселения. Водители совершали опасные маневры с последующим выездом на ограждения, что является грубым нарушением правил дорожного движения. Госавтоинспекторами личности водителей были установлены, ими оказались жители Перми 1994 и 1995 годов рождения. В отношении правонарушителей составлены административные материалы. Один из них уже привлечен к ответственности в виде административного ареста сроком на 10 суток, его лишили прав на 5 месяцев.

Артур Гайнанов, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю: "Два транспортных средства под управлением неустановленных водителей умышленно создавали опасные ситуации маневра на дороге. Путем наезда на ограждения нарушали правила дорожного движения. Ими оказались двое жителей Перми 1994 и 1995 годов рождения".