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На трассе Пермь-Березники автобус, перевозивший рабочих, врезался в фуру

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авария

На трассе Пермь-Березники автобус, перевозивший 50  рабочих, врезался в фуру, один человек  погиб. Наа  161 км трассы Пермь-Березники  водитель автобуса Ман начал объезжать стоящий  на обочине большегруз. Во время маневра автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ 2113, а затем со стоящим большегрузом. В результате аварии водитель  легковушки от полученных травм погиб. По уточненным данным автообус принадлежит предприятию УРАЛРЕМСТРОЙ-СЕРВИС, работающему на территории калийного комбината, во время аварии в  нем находилось 50 рабочих, сообщают в краевой полиции.  Автобус вез людей к месту работы, сотрудниики полиции выясняютт все  обстоятельства случившегося.

Метки: в Пермском крае, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 26.12.2016 в 09:46 в рубрике - Новости телеканалов

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