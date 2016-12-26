На трассе Пермь-Березники автобус, перевозивший рабочих, врезался в фуру

На трассе Пермь-Березники автобус, перевозивший 50 рабочих, врезался в фуру, один человек погиб. Наа 161 км трассы Пермь-Березники водитель автобуса Ман начал объезжать стоящий на обочине большегруз. Во время маневра автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ 2113, а затем со стоящим большегрузом. В результате аварии водитель легковушки от полученных травм погиб. По уточненным данным автообус принадлежит предприятию УРАЛРЕМСТРОЙ-СЕРВИС, работающему на территории калийного комбината, во время аварии в нем находилось 50 рабочих, сообщают в краевой полиции. Автобус вез людей к месту работы, сотрудниики полиции выясняютт все обстоятельства случившегося.