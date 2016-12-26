Отставка правительства: губернатор ждет от министров новаторских идей

Старт административной реформы губернатор Пермского края Виктор Басаргин прокомментировал на встрече с журналистами. Накануне глава региона заявил об отставке краевого правительства. Это и стало первым этапом реформы. Тем самым губернатор сосредоточил в своих руках все рычаги исполнительной власти.

Официальный указ будет подписан 29 декабря. На реформу отводится всего один месяц, так как формирование нового правительства не потребует изменения Устава Пермского края. До формирования нового состава Правительства действующим министрам поручено исполнять свои обязанности.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края: "В течение первой рабочей недели я постараюсь встретиться с каждым членом правительства. Я жду, чтобы он четко сформулировал планы министерства на 2017 год, переформатирование работы, какие-то новаторские идеи. Если этих предложений не прозвучит, тогда будем искать другого человека".