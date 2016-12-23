Новый музей универа - сокровищница Alma Mater

В Пермском классическом университете открылся новый музейный комплекс геологического факультета.

Ректор и президент пермского университета торжественно вручают геологическому факультету друзу аметиста. Держат в руках ее сразу три человека, но это далеко не самый тяжелый подарок.

Масса самого внушительного - более 70 килограмм.

Юрий Пактовский, заведующий минералогическим музеем ПГНИУ: "Эксклюзив, конечно, вот эта щетка уваровита - зеленого граната на хромите. Это черная тяжеленная руда, и по трещине она выполнена кристалликами уваровита".

Новый музейный комплекс геологического факультета открылся в пермском университете. Он объединил в себе четыре музея факультета. Здесь можно увидеть древнейшие палеонтологические экспонаты, редкие минералы и горные породы со всего мира, а также работы великого мастера-камнереза Алексея Денисова-Уральского.

Сергей Блинов, декан геологического факультета: "Уникальны те музеи, которые образовались вместе с университетом. В период формирования университета сюда приехал целый десант преподавателей, которые привезли с собой коллекции. И именно эти коллекции дали начало нашим двум музеям - минералогическому и палеонтологическому".

В экспозиции музея палеонтологии и исторической геологии собраны редкие экспонаты, в том числе панцирная рыба из Прибалтики, яйцо динозавра из меловых отложений Монголии, черепа лабиринтодонтов из Поволжья, мезозойская рыба из Казахстана. В рамках открытия музейного комплекса прошла также презентация фотоальбома "Сокровищница Alma Mater", в котором представлены лучшие экспонаты музея.

Сергей Блинов, декан геологического факультета: "После полутора лет споров, что должно войти в альбом а что не должно, этот альбом был издан".

Комплекс занимает площадь около 550 кв.м. и включает в себя около 25 тысяч экспонатов. Он объединил в себе минералогический и палеонтологический музеи, которые являются ровесниками 100-летнего университета, а также музей динамической геологии, основанный в 1937 году, и музей пермской системы, которому 25 лет.