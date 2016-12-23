«Спящая царевна»: Волшебство начинается

В Пермских театрах за неделю до Нового года начинается череда праздничных представлений. Так, у 25 декабря пермский академический Театр - Театр представит премьеру - сказку "Спящая царевна" по произведению Василия Жуковского.

Спящая царевна не приехала на первую репетицию в костюмах. К сожалению, она не устояла перед суровыми пермскими морозами и заболела. Но зрителям не стоит переживать. Премьерный показ состоится как и планировалось 25 декабря. В театре уверены, что под Новый год случаются чудеса, и юная артистка вскоре поправится.

Артисты, костюмы декорация, свет и звук. Всё это нужно собрать воедино. Сегодня первая репетиция на сцене. Режиссёр Екатерина Максимова заметно нервничает, но в театре по-другому никак, чем сложнее репетиционный процесс, тем больше спектакль понравится зрителям.

Владимир Гурфинкель, режиссёр Тетра-Театра: "Сейчас самый интересный момент рождения спектакля, когда за одну секунду одной фразой режиссёра может всё изменится, до этих часов и дней никто не понимает - получится или нет".

А пока артисты привыкают к новым костюмам - некоторые из них как нельзя лучше подходят к морозной погоде. Особенно теплая шуба у жениха Настеньки.

Пётр Марамзин, актёр Театра-Театра: "Почему я в таком нежениховом наряде? Потому что мы в деревне".

Старинная сказка "Спящая Царевна", которую написана была написана Василием Жуковским в 1831 году в ходе состязания с Пушкиным. Сюжет здесь почти тот же, но у Жуковского присутствие нечистой силы ощущается острее.

Чертовщиной здесь пропитано всё, даже вот у хомута выросли чертовы рога, но насколько черти отрицательные герои - вот это большой вопрос.

А после сказки в фойе театра планируются хороводы вокруг ёлки и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, никто не отменял и новогодние танцы для детворы.