Samsung планирует построить в Прикамье крупный логистический центр

Самсунг планирует построить в Прикамье крупный логистический центр. Об этом на итоговом заседании коллегии заявил министр экономики Леонид Морозов. По его словам, на сегодняшний день отношения с международной транснациональной компанией находятся в стадии переговоров. Если договоренности будут достигнуты, то это будет одна из самых крупных сделок за последнее время. Как отметил министр, в перспективе подобные инвестпроекты могут привлечь в регион до 15 млрд. рублей.

В конце ноября международное агентство Фитч Рейтингз присвоило Пермскому краю долгосрочный кредитный рейтинг на уровне BBB- со "стабильным прогнозом". Таким образом мы оказались в числе 11 регионов страны, которые находятся на самом высоком уровне по экономическим показателям.

Леонид Морозов, министр экономического развития Пермского края: "Планы на 2017 год амбициозные - это и подготовка финстратегии до 2020 по развитию финансового сектора, чтобы привлекать оборотный капитал нашим предприятиям и предпринимателям, это и создание кадровой стратегии до 2030 года и миграционной стратегии также до 2030 года. Это в целом подготовка новой стратегии социально-экономического развития края до 2035 года".