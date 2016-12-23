Наркодельца-алхимика отправили в тюрьму на 12 лет

Несколько месяцев понадобилось полицейским, чтобы задержать производителя синтетических наркотиков. 25-летний житель Гайвы попался на сбыте амфетамина в июле текущего года. Наркотики на продажу он изготавливал у себя дома. В квартире была обнаружена четырехлитровая колба, газовая горелка и различные реактивы для проведения химических экспериментов.

Олег Митрофанов, старший следователь СО по РПОТ Орджоникидзевского района СУ УМВД России по г.Перми: "В ходе следствия было установлено, что подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, на учетах нигде не состоял, какого-либо специализированного химического образования не имеет. В Интернете заказывал необходимые ему химические реактивы, при помощи которых, находясь в своей квартире, путем последовательности нескольких химических процессов у него на выходе получалась смесь, содержащая в своем составе амфетамин".

Полицейские изъяли из квартиры алхимика порядка 190 разовых доз наркотика. Суд признал пермяка виновным в изготовлении и двух сбытах амфетамина.

Денис Швецов, судья Орджоникидзевского района: "Назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима".