В Перми задержана банда автоугонщиков

Пермские полицейские задержали группу профессиональных угонщиков автомобилей. Кражами промышляли два жителя Закамска: мужчина 26 лет и его молодой приятель 90 года рождения. Дорогостоящие иномарки похищали с неохраняемых парковок, затем загоняли в "отстойники", один из которых располагался в гараже на улице Химградская. Здесь мужчины перебивали номерные агрегаты. А затем сбывали иномарки за полцены в Башкирию.

Юрий Пепеляев, начальник по ОУР УМВД г. Перми. "Была задержана группа лиц, которая причастна к серии угонов и краж автомототранспорта, так называемых дорогостоящих автомобилей. По местам фигурантов и в гаражах были проведены обыски, в ходе которых было обнаружена и изъята специальная техника, предназначенная для угонов и краж автомобилей".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Уфа было обнаружено два дорогостоящих автомобиля, похищенных на территории Перми. К примеру, автомобиль "Рено" был угнан месяц назад от новостройки в микрорайоне Юбилейный. Злоумышленники перебили его номера под аналогичную иномарку из Омска, попавшую в ДТП. Затем продали машину перекупам в Башкирию за 360 тысяч рублей. По фактам краж в полиции возбуждены уголовные дела.