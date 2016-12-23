Новый год к нам мчится - Пермь преобразится

Предновогоднюю Пермь инспектировал глава города Дмитрий Самойлов. Глава Перми своими глазами увидел, насколько праздничные планы соответствуют степени готовности. Инспекция завершилась уже к вечеру.

Поездка главы Перми Дмитрия Самойлова и представителей депутатского корпуса началась засветло. Первая остановка – площадь перед ДКЖ. Уже через несколько дней здесь можно будет лицезреть застывшие снежные фантазии. Тема очень фантазийная- создатели вдохновились сказками о тридевятых царствах.

Каток во дворе тоже вполне может стать местом для встречи Нового года. Этот на улице Каменского помогли залить городские власти.

Через пару кварталов на Пожарского тоже каток, но следят за ним сами жители. По словам Александра Кузнецова – активиста, который предложил восстановить хоккейную коробку, сейчас для полноты картины не хватает только елки. Все средства ушли на горку. Глава Перми Дмитрий Самойлов незамедлительно дает задание – поставить елку.

В Сквере Миндовского чувствуется масштаб – пышная елка, много горок. В городе с новогодней иллюминацией тоже все в порядке. Горсвет еще в начале декабря начал украшать улицы.

До Нового года остаются считанные дни, но многие говорят, что новогоднее настроение пока не ощущается. Если пройтись по улицам города, становится понятно – скоро все случится. В Перми ставят елки, заливают катки и возводят ледовые городки.

К созданию новогоднего настроения подключились и крупные предприятия. Пожалуй, самый яркий объект – МИГ на взлете.

Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Нас снова поддержали промышленные предприятия. Большое спасибо руководителям и коллективам таких предприятий, как «ЛУКОЙЛ-Пермь», «ЛУКОЙЛ-Пермнефть», ПНППК, «Искра», «Пермские моторы».

А тем, кто украшает двор своими руками, парламентарии будут помогать.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Думаю, что точно депутатский корпус будет поддерживать совместно с администрацией все начинания, как в рамках депутатской программы, так и ряда других мероприятий".

Новшество этой зимы – на каждой школе, на каждом детском саду появился свой символ Пермского края – медведь – яркий и праздничный, как сам приближающийся Новый год.