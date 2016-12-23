Где и как пермяки встретят Новый год?

30 декабря в 20 часов состоится открытие ледового городка на эспланаде. Пермяки увидят 21 композицию (в каждой угадывается растение или животное из Красной книги), 14 горок, смотровую площадку. Общая площадь - 35 тысяч квадратных метров. В этом году самый большой ледовый комплекс в России будет посвящен году экологии. Из новинок и сюрпризов - так называемые "инфо-киоски", где желающие смогут создать собственную открытку или поздравление в декорациях дополненной реальности и тут же отправить их по электронной почте.

Открытие городка должно запомниться масштабным флешмобом. Насколько красочным получится открытие, зависит в том числе и от гостей городка.

Вячеслав Торчинский, начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации г.Перми: "Каждый должен прийти с телефоном, фонариком - любым световым элементом - и чем больше людей придёт, чем больше единовременно зажжётся вот этих фонариков, тем быстрее зажгутся объекты".

В новогоднюю ночь пермяков ждёт праздничная программа и 2 фейерверка - в полночь и в два часа ночи. Доехать можно будет на общественном транспорте, причем бесплатно. Движение для личных автомобилей закроют - на отдельных участках улиц Ленина, Попова, Петропавловской и Осинской.

В самом ледовом городке обещают усилить меры безопасности - на службу заступят сотрудники полиции и ЧОПов.

Виктор Голенков, начальник департамента общественной безопасности администрации г.Перми: "В новогоднюю ночь будет работать 4 входа. Каждый оборудован металлорамками. Запрещён пронос оружия, алкоголя. Лиц в состоянии алкогольного опьянения мы не пропускаем".