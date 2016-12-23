Газовики Прикамья подарили детям новогоднюю сказку

Череда новогодних праздников в Пермском крае стартовала. И если официальные проводятся ближе к 31 декабря, то благотворительные в календаре чувствуют себя более вольно. О том, кого зовут на такие торжества, и кто оплачивает праздник - сюжет нашего корреспондента.

Хоть нас стене в комнате у Арсения Чижова дипломов и кубков достаточно, медаль «За Пермский характер» для него самая важная. С детства несмотря на серьезные проблемы со зрением он преодолевает любые трудности. За восемь лет занятий в музыкальной школе он научился играть на балалайке и начал петь.

Арсений Чижов, житель г. Чайковского: "После школы у меня есть часа три свободного времени, все остальное время у меня занимает либо музыкальная школа, либо вокал, либо что-то другое".

За многочисленные достижения Арсений Чижов не раз получал награды и подарки от газовиков. И вот еще один - билет на ежегодное новогоднее представление, проводимое при поддержке компании «Газпром трансгаз Чайковский» для детей из районов и сел. Всего на этот праздник пришло больше 300 человек.

Сергей Сусликов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»: "Конечно же, любое предприятие считает деньги, но это не то, где деньги нужно экономить. Здесь, наоборот, мы стараемся отдавать максимально возможное и, конечно же, в этом заключается особая радость и особый смысл нашей работы".

Традиции этого праздника были заложены еще в 2009 году, когда компания «Газпром» совместно с Universal Pictures организовали кинопоказ для детей социозащитных категорий в 34 городах России. В их число тогда вошёл и Чайковский.

В фойе киноконцертного зала всех пришедших на праздник детей встречал символ уходящего года - Обезьяна, а на большей сцене хозяева праздника - Дед Мороз и Снегурочка. И, конечно, сладкие сюрпризы. Всего на Новый год от газовиков Прикамья такие подарки получат больше 1300 детишек.

Наталья Сафонова, начальник территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому муниципальному району: "Здесь сегодня на этой елочке присутствуют ребятки из многодетных малоимущих семей. Это семьи, которым иногда не достает немного радости. Поэтому нам очень приятно, что наше предприятие остается по-прежнему сказочником, создавая новую сказку на Новый год, добрую, волшебную".

А новогодняя мечта Арсения Чижова в этом году уже осуществилась. Он впервые спел на большой сцене.