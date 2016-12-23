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В Перми начались рейды по пресечению торговли суррогатом

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суррогат

Пермь присоединилась к объявленной в России кампании по борьбе с продажами нелегальной спиртосодержащей продукции, отправной точкой которой стала трагедия в Иркутске, где в результате отравления погиб 61 человек,  больше сотни пострадали. Речь идет не столько об аптечном боярышнике, сколько о любых косметических или бытовых жидкостях, служащих вывеской для нелегального алкоголя. 

Лосьон продан сотруднице районной администрации, спустя минуту она вновь появляется в павильоне для проверки. Это Мотовилиха, и во всех районах города также начались рейды по нестационарным торговым объектам и рынкам на предмет продажи спиртосодержащих жидкостей.

- А кто у вас берёт огуречный лосьон, часто берут?

- У нас женщины берут, это же косметическое средство.

После массовой гибели людей в Иркутске последовали меры по всей стране. Чтобы предотвратить подобное, торговые точки проверяют, законно ли продаётся то или иное средство, если необходимо - отправляют на экспертизу.

Анастасия Гордеева, главный специалист сектора потребительского рынка администрации Мотовилихинского района г. Перми: "Написать можно всё что угодно на этикетке. Как правило, это может не совпадать с содержимым".

Пусть это косметические средства, но ни для кого не секрет, что по сути это ширма, чтобы охватить ещё больше потребителей. Так, в конце октября эта история получила большой резонанс - в Перми появились автоматы, которые за 20 рублей выдавали лосьон на боярышнике. Спустя какое-то время аппарат исчез, только дырки на стене остались. Но не означает, что производство якобы косметики прекратилось и взять её негде.

больница

Вот на таких пузырьках и им подобных написано русскими буквами - косметическое средство, что не предполагает приёма внутрь. Однако людей это не останавливает, и очень часто любители таких препаратов отправляются в реанимацию.

Что пил этот мужчина, доподлинно неизвестно, сам рассказать не может, поскольку находится в коме. Врачи отделения острых отравлений борются за его жизнь и приводят статистику - люди травятся и метанолом, и этанолом, последним гораздо больше, за 9 месяцев - 150 человек. Итог один - больничная койка, если не могила.

врач

Михаил Вишневецкий, главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Пермского края: "Концентрация высокая, употребляют сразу много. И вот эта концентрация алкоголя очень быстро растёт в крови, человек теряет сознание и умирает".

При этом, говорит специалист, пьют «всё, что горит» - растворители, стеклоомывающую жидкость, тот же «боярышник». Что касается проверок - они начались, и первые итоги намерены озвучить уже в понедельник.

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество, Здоровье, Происшествия

Опубликовано: 23.12.2016 в 12:02 в рубрике - Новости телеканалов

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