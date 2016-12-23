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Итоги года: Чем гордится губернатор?

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губернатор

Губернатор края провел традиционный новогодний прием, на котором были подведены итоги уходящего года. Главный упор - на достижения промышленности, строительство жилья и сельское хозяйство.

За 9 дней до Нового года о старом уже можно говорить, как о свершившемся факте. И судя по итоговому докладу губернатора, в 2016 промышленные предприятия Прикамья давали больше всего поводов для гордости. На сегодня уже заключены 5 специнвестконтрактов. К подписанию готовится шестой с компанией «Метафракс».

Армен Гарслян, председатель совета директоров ОАО «Метафракс»: "Начнем большую стройку, для Губахи это будет уже новая жизнь. Вместе с большой стройкой там будет построено много жилья, инфраструктуры, социалки. В общем, могу точно сказать, что на 100 лет Губаха будет на подъеме".

Усольский калийный комбинат компания «Еврохим» вообще строит с ноля. Общий объем инвестиций здесь составит 115 миллиардов рублей. И как результат - 1700 новых рабочих мест и новые налоговые поступления в бюджет.

Алексей Шеин, директор ООО «Еврохим - Усольский калийный комбинат»: "Специнвестконтракт - инструмент наиболее эффективный сегодня. Об этом инструменте говорил президент еще на форуме в Санкт-Петербурге и, наконец, он реализован. Мы очень благодарны руководству Пермского края.

Но одной промышленностью дело не ограничивается. Есть еще успехи строителей, которым вновь удалось возвести за год миллион квадратных метров жилья, аграриев, которые третий год подряд увеличивают посевные площади и даже спортсмены, завоевавшие на соревнованиях самого разного уровня 2460 медалей.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края: "Все перечисленные результаты, которых мы добились в уходящем году, направлены на повышение качества жизни прикамцев. Все достижения - результат ежедневного труда, каждого присутствующего здесь и каждого жителя Пермского края".

Здесь же самые достойные получают награды. Семье Матвеевых зал аплодирует стоя. Воспитывают 13 детей, и за новогодним столом должны поместиться все.

Елена Матвеева: "Девчонки все сделают без проблем, новогодний стол накроют. Было бы из чего".

Одна игрушка на елке - это еще не Новый год. Так и весь регион лучше рассматривать в целом. Это промышленность, экономика, культура и социальная политика - все это вместе и есть Пермский край.

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 23.12.2016 в 11:36 в рубрике - Новости телеканалов

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