До склада пиротехники огонь не добрался
В Перми чуть было не произошел преждевременный и очень опасный новогодний фейерверк. Два человека пострадали при пожаре на складе игрушек. ЧП произошло на Шоссе Космонавтов, в районе посёлка Хмели. При попытке эвакуироваться один из сотрудников склада получил ожоги, другой - повреждения ног: он спрыгнул с мансардного этажа здания. Как заявили в МЧС, опасным фактором было расположение по соседству склада с пиротехникой. Сюда, к счастью, огонь удалось не допустить. Участие в ликвидации пожара приняли 50 человек и 8 единиц техники МЧС. Причины происшествия пока не называются.
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