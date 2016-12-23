Главный ледовый городок откроют массовым флешмобом

Открытие главного ледового городка в Перми на эспланаде должно запомниться масштабным флешмобом. Об этом рассказали организаторы праздника. Открытие состоится 30 декабря в 20 часов. Ледовый комплекс будет посвящен Году экологии. Пермяки увидят 21 композицию, в каждой из которых угадывается растение или животное из Красной книги, 14 горок, смогут оценить весь городок с высоты смотровой площадки. Насколько красочным получится открытие, зависит в том числе и от гостей городка.

Вячеслав Торчинский, начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации г. Перми: "Каждый должен прийти с телефоном, фонариком - любым световым элементом. И чем больше людей придёт отдать часть своего сердца, чем больше единовременно зажжётся этих фонариков, тем быстрее зажгутся объекты".