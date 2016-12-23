На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись 9 автомобилей
На трассе Пермь-Екатеринбург возле села Лобаново столкнулись 9 автомобилей. Кто стал виновником массового ДТП, сказать сложно. Машины на трассе раскидало, как бильярдные шары. По предварительным данным, причиной ЧП стали погодные условия, гололед. Повреждения получили только машины, люди не пострадали. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
228 ДТП: пермские водители не замечают детей на дорогах
В МЧС ничего не слышали об эвакуации ТЦ «Алмаз»
В Перми сгорели два автомобиля
Правительство Пермского края отправлено в отставку
«Золушка»: занавес для поклонов открывали шесть раз
Не бойся Пермь переменить
Быстрее, выше, сильнее: Новости спорта в Перми
Пермяки вяжут шарф для главного Деда Мороза страны
Полиция Перми предупреждает о «новогоднем» мошенничестве
В краевом конкурсе «Доступная среда» победил Соликамск
Добавить комментарий: