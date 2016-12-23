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← 228 ДТП: пермские водители не замечают детей на дорогах

На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись 9 автомобилей

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9 машин

На трассе Пермь-Екатеринбург возле села Лобаново столкнулись 9 автомобилей. Кто стал виновником массового ДТП, сказать сложно.  Машины на трассе раскидало, как бильярдные шары. По предварительным данным, причиной ЧП стали погодные условия, гололед. Повреждения получили только машины, люди не пострадали. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Метки: в Перми, Общество, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 23.12.2016 в 10:33 в рубрике - Новости телеканалов

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← 228 ДТП: пермские водители не замечают детей на дорогах

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