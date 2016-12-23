228 ДТП: пермские водители не замечают детей на дорогах

Авария, в результате которой пострадал 12-летний ребенок, произошла на перекрестке улиц Луначарского и Газеты Звезда. По предварительным данным ученик 6 класса переходил дорогу на зеленый, в этот момент его сбил водитель Лада Веста, двигавшийся по ул.Луначарского. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. По факту ДТП полицейские начали проверку, сообщили в ГИБДД. Всего с начала года на дорогах Перми произошло 228 ДТП с участием несовершеннолетних. В авариях погибло двое детей и 140 получили травмы различной степени тяжести. 48 ДТП в Перми произошли на пешеходных переходах.