В МЧС ничего не слышали об эвакуации ТЦ «Алмаз»

Накануне в Перми из ТЦ АЛМАЗ экстренно эвакуировали людей. Об этом пермяки написали в соцсетях. Эвакуация произошла из-за сработавшей пожарной сигнализации. Как пишет "Бизнес-класс", в МЧС информация о возгорании ТЦ не поступала. "Мы бы уже давно были там, если бы произошло что-то серьезное", - пояснили в ведомстве.