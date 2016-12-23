В МЧС ничего не слышали об эвакуации ТЦ «Алмаз»
Накануне в Перми из ТЦ АЛМАЗ экстренно эвакуировали людей. Об этом пермяки написали в соцсетях. Эвакуация произошла из-за сработавшей пожарной сигнализации. Как пишет "Бизнес-класс", в МЧС информация о возгорании ТЦ не поступала. "Мы бы уже давно были там, если бы произошло что-то серьезное", - пояснили в ведомстве.
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