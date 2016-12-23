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В МЧС ничего не слышали об эвакуации ТЦ «Алмаз» →

В Перми сгорели два автомобиля

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В Перми ночью опять горели автомобили, сообщает ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.  Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около  4 утра. Пожар произошел на улице  Куйбышева, к месту вызова выехали  8 человек личного состава и 3 единицы техники. Ликвидировать горение удалось через 5 минут, в результате пожара  пострадали два автомобиля.

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 23.12.2016 в 09:32 в рубрике - Новости телеканалов

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← Правительство Пермского края отправлено в отставку

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