В Перми сгорели два автомобиля

В Перми ночью опять горели автомобили, сообщает ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 4 утра. Пожар произошел на улице Куйбышева, к месту вызова выехали 8 человек личного состава и 3 единицы техники. Ликвидировать горение удалось через 5 минут, в результате пожара пострадали два автомобиля.