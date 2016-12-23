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В Перми сгорели два автомобиля
В Перми ночью опять горели автомобили, сообщает ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 4 утра. Пожар произошел на улице Куйбышева, к месту вызова выехали 8 человек личного состава и 3 единицы техники. Ликвидировать горение удалось через 5 минут, в результате пожара пострадали два автомобиля.
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