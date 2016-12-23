Правительство Пермского края отправлено в отставку
Губернатор Виктор Басаргин отправил в отставку правительство Пермского края. Официальная информация появилась на Пермском региональном сервере. Отставка Правительства - первый этап масштабной административной реформы. Тем самым губернатор сосредоточил в своих руках все рычаги исполнительной власти, тем более что пост председателя в новой структуре исполнительной власти отсутствует. До формирования нового состава правительства действующим министрам поручено исполнять свои обязанности. Названы основные цели административной реформы - укрепление региональной власти, повышение ответственности и эффективности работы чиновников.
"В качестве задач также важно обозначить уменьшение количества чиновников высшего ранга, увеличение функциональных обязанностей, наделение руководителей полномочиями, необходимыми для их эффективной работы, оптимизацию затрат на управленческий аппарат", - сообщает Пермский региональный сервер.
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