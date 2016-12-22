«Золушка»: занавес для поклонов открывали шесть раз
Самая необычная премьера этого сезона в пермском театре оперы и балета - "Золушка". В пермской версии это не детская сказка. Артисты балета рассказывают о жизни и творчестве своих коллег, работавших в середине прошлого века.
Премьерный показ новой «Золушки» превзошел все ожидания. Зрители, среди которых было и одиннадцать театральных критиков из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга, на ура встретили спектакль, аплодировали стоя , кричали "браво". Занавес даже пришлось открывать для дополнительных поклонов шесть раз.
50-е годы. Время хрущевской оттепели. Главный театр СССР готовит к постановке балет "Золушка". Главная героиня - юная балерина Вера Надеждина , а на роль принца претендуют сразу два персонажа - один из Страны Советов - молодой балетмейстер Юрий Звездочкин, другой - гость из Франции - звезда Парижского театра Франсуа Ренар.
Действие спектакля перенесли в прошлое столетие. В новой "Золушке" хореограф Алексей Мирошниченко продолжает размышлять на тему культуры и эстетики советского прошлого. Автор либретто попытался вернуть в танец, особенно в дуэтный, утерянные элементы.
Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер: "До войны мы строили коммунизм, были бесстрашные бросания балерин на партнеров, провороты в воздухе, выжимания в какие-то большие позы , то после войны это тоже было созвучно".
50-е годы - интересное время, когда менялась и жизнь людей, и творческая атмосфера, ведь "железный занавес" приоткрыли. События и общественные настроения отразились и в хореографии тех лет. Новая "Золушка" - это интерпретация классики, в спектакле артисты танцуют и современную хореографию.
Полина Булдакова, балерина Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского, исполнительница роли Веры Надеждиной:
"Вниз головой - это новая поддержка, она у нас в конце балета со Звездочкиным, и нужно было приспособиться,чтобы держать равновесие".
А Александру Таранову для своей роли пришлось постареть лет на тридцать. В спектакле он играет мастера по изготовлению пуантов -дядю Яшу.
Александр Таранов , солист: "Это старенький ворчун, если брать из сказки "Золушка", то наверное он фея", очень интересны все эти перевоплощения, безумно".
Особое внимание уделили визуальному соответствию эпохе. К слову, костюмы для труппы не только шили, но и собирали по всей Перми - удалось найти шестнадцать полных образов.
Татьяна Ногинова, художник по костюмам: "У меня в доме много фотографий. Была возможность одеть всю нашу трупу в кальку этих фотографий моего детства".
А завершается балетная драма в Перми. И неслучайно. Во -первых, именно после поездки в наш город Сергей Прокофьев в 1943 году закончил клавир "Золушки" . А во-вторых, продолжая линию главных балетмейстеров театра Марата Газиева, Николая Боярчикова, Георгия Алексидзе, Кирилла Шморгонера, этим спектаклем Алексей Мирошниченко формирует особый "пермский контекст" . Премьерные показы пройдут 23 и 24 декабря.
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